Формула 1 и производителети се разбраха за двигателите

Пиксабей

Ръководният орган на Формула 1 и производителите постигнаха компромисно решение относно справяне със спора за двигателите, който заплашваше да засенчи началото на сезона в Австралия през следващата седмица. Това предаде БТА.

Най-популярният автомобилен спорт навлиза в нова ера с най-големите промени от десетилетия в регулациите за двигателите и шаситата на болидите. Степента на сгъстяване на двигателите е основна тема на разговор, като Мерцедес е заподозрян, че използва вратичка, за да подобри работата чрез термично разширение на компонентите. В момента се говори и за евентуални протести след състезанието в Мелбърн на 8 март.

От Мерцедес заявиха, че всяка промяна няма да има каквото и да е значение за тях. От Международната автомобилна асоциация (ФИА) казаха свое в изявление в събота, че измененията в регулациите във Формула 1 за 2026 година са били одобрени единодушно чрез електронно гласуване на Световния съвет по моторни спортове.

"Вложени са значителни усилия в намирането на решение по въпроса за степента на сгъстяване", пише в изявлението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!