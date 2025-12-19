Фотограф: Боян Радев не е притискал художници, за да им взема картините

Редактор: Недко Петров

Бончук Андонов разсея мит за великия ни борец Боян Радев, който ни напусна на 83 години. Легендарният фотограф категорично отрече, че приживе Радев е притискал художници, за да им взема картините. Бончук приложи и аргументи за своето мнение, като разказа случка в Плевен.

Бяхме там преди много години и разбрахме, че е починал един художник. Ние като организатори на борцов турнир в Плевен, седим в хотела и си приказваме с Боян и Александър Томов. Пристига един плевенски борец и казва: Бате Бояне, знаеш ли че е починал еди кой си художник, име не мога да ви кажа, тъй като не помня. И каза на Боян да отиде при неговата съпруга и да събере картините му, започна Андонов.

Боян като чу за картини, веднага запали колата и отиде. Върна се след половин час и каза, че иска да ни почерпи, защото е закупил три картини за 360 лева, когато моята заплата беше 110 лева. Боян имаше все пак прилични възможности да купува и да събира предмети от такова значение. Той беше обичан човек и за него никой не е казал бореца Боян Радев. Всички казваха само Боян Радев. Не беше нужно да се казва нарицателно. Боян и Александър Томов са като паспорти на българската борба, и като ги срещнеш на улицата, няма как да не ги познаеш, продължи той.

Приятелският кръг на Боян беше по-ограничен, но имаше страшно много познати и приятели. Имаше много хора, които освен че го обичаха и уважаваха, и той самия проявяваше към тях любов. За да стана аз например негов приятел, години наред той ме е държал леко встрани с известна доза съмнение. Но, когато разбра, че аз съм човек, който обича борбата и живея заедно с тях, ми се довери безпределно да бъда заедно с него, каза още в „Денят започа“ Бончук Андонов.

