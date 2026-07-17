Фотограф: Меси влезе и изглеждаше озадачен пред такова мъничко бебе

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Докато светът чака с нетърпение финала на Мондиала, снимката на Лионел Меси и Ламин Ямал събра милиони реакции в социалните мрежи.

Кой е фотографът, заснел емблематичната фотосесия, разказва испанската телевизия „Теле Синко“.

Годината е 2007 г. Фотографът Жоан Монфорт разбира, че на следващия ден трябва да снима 20-годишния Меси с тримесечния Ямал. Фотосесията е част от благотворителна кампания на УНИЦЕФ и футболния клуб „Барселона“.

„Спомням си как Меси влезе и изглеждаше напълно озадачен, сякаш току-що се беше натъкнал на такова мъничко бебе. Ламин беше наистина прекрасно момче, а Меси веднага показа страхотни качества на добър баща. Той се адаптира към ситуацията веднага и всичко мина доста добре“, казва Жоан Монфорт, фотограф.

Никой тогава не подозира значимостта на този момент. Сега, 19 години по-късно, пътищата на Меси и Ямал се пресичат отново в най-важния мач – финала на Световното първенство.

За Монфорт това са най-емблематичните снимки в кариерата му.

„И никой не знаеше, че единият ще стане част от най-великите спортисти в историята, а другият може да бъде неговият потенциален наследник“, казва Жоан Монфорт.

Гаучосите се изправят срещу „Ла Фурия Роха“ тази неделя на стадиона „Метлайф“ в Ню Джърси, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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