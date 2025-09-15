Фотографска изложба на открито във Варна представя екипажът на „Св. св. Кирил и Методий“

Снимка: Булфото

Фотографската изложба на открито „Морските антарктици“ представя 36-имата членовете на екипажа на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) – в рамките на 33-тата българска антарктическа експедиция. Това съобщава на официалната си страница във Фейсбук Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Никола Вапцаров“ във Варна.

Автор на фотосите е Марина Великова. Изложбата ще бъде открита официално днес, 15 септември, в 18 часа на входа на Морската градина във Варна и може да бъде разгледана до края на месеца.

Корабът има ключова роля за пълноценното функциониране на полярната база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън, разширяването на терените за научна работа и устойчивото ѝ снабдяване. Варна е логистичният и емоционалният дом на НИК 421 – тук е неговото постоянно пристанище и тук живее голяма част от екипажа, пишат още от ВВМУ. Затова изложбата е представена на входа на Морската градина, където жителите и гостите на града ще имат възможност за пряк контакт с човешките истории зад научните постижения.

Фотографиите представят динамични портрети на екипажа в естествената им работна среда. Изложбата има образователен характер – с мисия да привлече младите хора към морските науки и да вдъхнови отговорно отношение към природата.

БТА припомня, че на 5 септември изложба с фотографии на Марина Великова, посветени на Антарктика, бе представена на Моста на влюбените в София. Експозицията съдържа 60 кадъра от вече представените експозиции на авторката – „Ледовете на Антарктика“, която се състоя през април 2024 г., и „Антарктическите хора – грижа за Земята“, показана през април тази година. Експозицията на Моста на влюбените може да бъде видяна до края на септември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!