Фотоизложба дава шанс за нов дом на кучетата от приюта в село Каменар

Снимки: Община Варна

С надежда, емоция и една важна кауза беше открита фотоизложбата „Погледни ме – осинови ме“, посветена на безстопанствените кучета от Общинския приют в село Каменар. Експозицията, разположена при Слънчевия часовник на входа на Морската градина, събра десетки посетители, доброволци, съмишленици и приятели на животните, обединени от желанието повече кучета да намерят своя дом.

На откриването присъстваха заместник-кметът Снежана Апостолова, директорът на дирекция „Управление на собствеността“ в Община Варна Юлиана Кожухарова, управителят на Общинския приют Микаела Левенова, ветеринарният лекар д-р Дебора Добрева и целият екип на приюта, който ежедневно се грижи за животните и работи за тяхното осиновяване.

Сред специалните гости на събитието бяха и самите герои на изложбата – Чарли, Шуги, Бела, Динко, Мишо, Кари и Панчо. Заедно с доброволците те застанаха до паната на изложбата и символично „разкриха“ своите портрети пред посетителите. Бела дори намери своето ново семейство и беше осиновена още по време на изложбата – доказателство, че една среща и един поглед могат да променят съдбата на едно животно.

Тази изложба се случи така, че нашите кучета да станат по-видими и да намерим дом на всяко от тях. Ако осиновиш едно куче, ще промениш целия свят за него, а те заслужават нашата любов, каза по време на откриването заместник-кметът Снежана Апостолова.

Автор на фотографиите е Мария Тенева. Нейните кадри показват, че животните имат душа, чувства и неподправена искреност, а очите им разказват истории, които не се нуждаят от думи. Под всяка снимка е поставен QR код, който отвежда към специализирания сайт на приюта, разработен безвъзмездно от Николай Добрев. Там всяко куче има собствен профил със снимки и информация, което улеснява бъдещите осиновители да се запознаят с него.

В Общинския приют в село Каменар своя дом все още очакват близо 90 кучета. Всяко от тях има своя история, но всички споделят една и съща мечта – да срещнат своя човек.

Фотоизложбата е реализирана благодарение на безвъзмездния труд на доброволци и подкрепата на партньорски организации, които застанаха зад каузата за отговорното осиновяване.

Редактор "Екип на Петел",

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