Фотоизложба представя историите на кучетата от приюта в Каменар

Снимка: Община Варна

Фотоизложбата „Погледни ме - осинови ме“, посветена на безстопанствените кучета от Общинския приют за безстопанствени кучета в село Каменар, ще бъде открита на 1 август (събота) от 19:00 часа при Слънчевия часовник на входа на Морската градина. Събитието е с вход свободен, съобщават от пресцентъра на Община Варна.

Инициативата е на служителите на Общинския приют за безстопанствени кучета, които ежедневно се грижат за животните и работят за намирането на техните постоянни семейства. Фотоизложбата е реализирана с безвъзмездния труд на доброволци, фотографи и партньори на приюта, обединени от каузата за отговорното осиновяване.

Всяко куче в приюта има своя история, но всички имат една и съща надежда - да намерят своя човек. Именно към това насочва вниманието изложбата - че зад всяка фотография стои животно, което не търси съжаление, а шанс за ново начало.

Всеки кадър разказва за преодолени трудности, спасение и надежда. Целта е посетителите да погледнат отвъд фотографията и да видят животните такива, каквито са – верни приятели, готови да дарят доверие и обич.

Освен да разгледат експозицията, посетителите ще могат да се срещнат лично с някои от нейните герои - Чарли, Бела, Шуги и Кари. Всеки желаещ ще има възможност да ги опознае, да прекара време с тях, да ги разходи и да получи информация за процедурата по осиновяване.

Чарли е домашно куче, останало без стопанин след смъртта на своята възрастна собственичка. Бела е изключително социална и дружелюбна към хора и деца. Шуги впечатлява с кроткия си характер, а Кари е спасена още като малко кученце от тежки условия на живот. Всеки от тях очаква своя шанс да стане част от семейство.

Всички фотографии в изложбата са заснети и обработени безвъзмездно от фотографите, подкрепили инициативата. Доброволци са разработили и дарили на приюта специализиран интернет сайт, в който всяко куче разполага със собствен профил със снимки и информация. Под всяка фотография е поставен QR код, който отвежда посетителите директно към електронното досие на съответното животно.

Промяната започва с отговорното отношение към домашните любимци - с избора те да не бъдат изоставяни и с готовността да се даде втори шанс на животно, което чака своя дом, споделят служителите на приюта.

Фотоизложбата „Погледни ме - осинови ме“ е възможност една среща да се превърне в ново начало. За някои от кучетата може да бъде денят, в който ще намерят своето семейство.

Редактор "Екип на Петел",

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