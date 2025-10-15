Фотокапан засне неуловима черна пантера: 6-минути кадри

Пиксабей

В Бразилия, фотокапан, поставен в амазонската тропическа гора, е заснел кадри на неуловима черна пантера, според Earth.com.

Женски ягуар с рядко оцветяване е била заснета да се чифтосва с обикновен ягуар за първи път.

„Ударихме пословичния джакпот“, каза Карлос Перес, професор в Университета на Източна Англия, който е изследвал кадрите, предаде Блиц..

„Шестминутната последователност показва ухажване и последващ акт. Ако се бяха отдалечили само на няколко метра, щяхме да я пропуснем!“

Според Перес това видео е важно, защото размножаването на ягуарите в дивата природа е слабо проучено. Кадрите са помогнали на учените да заключат, че брачното поведение на черните и обикновените ягуари е идентично. Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Ecology and Evolution.

Интересното е, че черната пантера във видеото показва признаци на лактация. Вероятно вече има малки и се е чифтосала с мъжкия за защита, а не за зачеване. Това предотвратява риска един от ягуарите да ловува малките си.

Черните пантери не са отделен вид ягуар. Необичайното им оцветяване се дължи на мутация, наречена меланизъм. То е често срещано при приблизително 10 процента от ягуарите и е по-често срещано при индивиди, живеещи в гъсти гори, където тъмната козина помага за камуфлажа.

По-рано беше съобщено, че професор от Университета на Уоруик във Великобритания твърди, че е разрешил мистерията на големите диви котки, за които научната общност смята, че не са местни за страната. Той е получил проба от една от тях и е открил биологичен материал от лисица и голяма котка от рода panthera.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!