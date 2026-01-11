Fox News: САЩ нанасят въздушни удари на територията на Сирия

Снимка Пиксабей

САЩ нанасят въздушни удари по обекти на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИДИЛ) на територията на Сирия, съобщава Fox News.



"За втори път от 19 декември 2025 г. въоръжените сили на САЩ нанасят въздушни удари по ИДИЛ в Сирия в отговор на убийството на двама служители на Националната гвардия и преводач“, се посочва в репортажа, допълва Фокус.



На 13 декември 2025 г. Пентагонът съобщи, че двама бойци от Националната гвардия на САЩ и един американски преводач са били убити в района на град Палмира, разположен в централната част на провинция Хомс. Според американската страна, те са оказвани подкрепа при провеждането на операции срещу ИДИЛ в региона.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да предприеме ответни мерки срещу ИДИЛ.

