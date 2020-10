"Франс футбол" постави Стоичков сред най-великите за всички времена

Снимки: Булфото, "Франс футбол", Туитър

Христо Стоичков получи поредно голямо признание за изключителната си футболна кариера.

Сега камата беше избран сред десетимата най-велики футболисти в историята, играли на позицията ляв флангови нападател. Класацията е на авторитетното френско издание France Football. Списанието обяви по десетима футболни великани на пост като първа стъпка за сформирането на 11-те най-велики, играли този спорт, пише Спортал.бг.

В класацията на левите крила Ицо е рамо до рамо с Кристиано Роналдо, Роналдиньо, Тиери Анри и Карл-Хайнц Румениге. Олег Блохин, Драган Джаич, Райън Гигс, Ривалдо и Ривелино.

В листата на централните нападатели изпъкват играчи като Марко ван Бастен, Йохан Кройф и Феномена Роналдо. Сред десетте десни флангови нападатели също личат имена на футболисти от различни епохи - от сър Стенли Матюс до Лионел Меси и Ариен Робен.

Номинирани за най-добър вратар: Гордън Бенкс , Джанлуиджи Буфон, Икер Касийяс, Сеп Майер, Мануел Нойер, Томас Нконо, Петер Шмайхел, Едвин ван дер Сар, Лев Яшин, Дино Дзоф

Номинирани за най-добър десен бек: Джузепе Бергоми, Кафу, Карлос Алберто, Джалма Сантос, Клаудио Джентиле, Манфред Калц, Филип Лаам, Вим Сурбиер, Лилиан Тюрам, Берти Фогтс

Номинирани за най-добър централен защитник: Франко Барези, Франц Бекенбауер, Фабио Канаваро, Марсел Десаи, Роналд Куман, Боби Мур, Даниел Пасарела, Матиас Замер, Гаетано Ширея, Серхио Рамос

Номинирани за най-добър ляв защитник: Андреас Бреме, Паул Брайтнер, Антонио Кабрини, Джачинто Факети, Жуниор, Рууд Крол, Паоло Малдини, Марсело, Нилтон Сантош, Роберто Карлош

Номинирани за най-добър дефанзивен халф: Йожеф Божик, Серхио Бускетс, Диди

Пауло Роберто Фалкао, Стивън Джерард, Жерсон, Пеп Гуардиола, Йозеф Масопуст, Лотар Матеус, Йохан Неескенс, Андреа Пирло, Фернандо Редондо, Франк Рийкард, Бернд Шустер, Кларънс Зеедорф, Луис Суарес (Испания), Марко Тардели, Жан Тигана, Чаби Алонсо, Чави

Номинирани за позиция на офанзивен халф: Роберто Баджо, Боби Чарлтън, Алфредо Ди Стефано, Енцо Франческоли, Рууд Гулит, Георге Хаджи, Андреас Иниеста, Раймон Копа, Ласло Кубала, Диего Марадона, Алесандро Мацола, Пеле, Мишел Платини, Ференц Пушкаш, Джани Ривера, Хуан Алберто Скиафино, Сократес, Франческо Тоти, Зико, Зинедин Зидан

Номинирани за най-добро дясно крило: Дейвид Бекъм, Джордж Бест, Самюел Ето’о, Луиш Фиго, Гаринча, Жаирзиньо, Кевин Кийгън, Стенли Матюс, Лионел Меси, Ариен Робен

Номинирани за най-добър централен нападател: Денис Бергкамп, Йохан Кройф, Кени Далглиш, Еузебио, Шандор Кочиш, Герд Мюлер, Ромарио, Роналдо, Марко ван Бастен, Джордж Уеа

Номинирани за най-добро ляво крило: Олег Блохин, Кристиано Роналдо, Драган Джаич, Райън Гигс, Тиери Анри, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Карл-Хайнц Румениге, ХРИСТО СТОИЧКОВ.

