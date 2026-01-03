Франция: Американската военна операция за залавянето на Мадуро е в нарушение на международното право

Кадър Youtube

Военната операция, с която бе заловен венецуелският президент Николас Мадуро, е в нарушение на международното право, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Военната операция, която доведе до залавянето на Николас Мадуро, нарушава принципа за неизползване на сила, който е в основата на международното право, написа Баро в социалната платформа "Екс".

"Франция отново заявява, че трайно политическо решение не може да бъде наложено отвън и само суверенният народ може да реши своето бъдеще", добави външният министър.

