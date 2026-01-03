реклама

Франция: Американската военна операция за залавянето на Мадуро е в нарушение на международното право

03.01.2026

Военната операция, с която бе заловен венецуелският президент Николас Мадуро, е в нарушение на международното право, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Военната операция, която доведе до залавянето на Николас Мадуро, нарушава принципа за неизползване на сила, който е в основата на международното право, написа Баро в социалната платформа "Екс".

"Франция отново заявява, че трайно политическо решение не може да бъде наложено отвън и само суверенният народ може да реши своето бъдеще", добави външният министър.

Горан (преди 11 минути)
Рейтинг: 14841 | Одобрение: -5339
преди няколко дни украинците атакуваха резиденцията на путин нали никой не си мисли че украйна без помоща и разрешението на сащ могат да направят това, това беше просто предупреждение на сащ към русия и путин, а сега с арестуването на мадуро във най укрепената военна база и без да се активизизира така прехвалената риска ПВО, показват на света че никой не е досегаем за американците ако не слушкат,нито путин нито си дзипин
