Франция, Германия, Норвегия и Швеция изпращат войски в Гренландия

Операция "Арктическа издръжливост" обедини Франция, Германия и Скандинавия в безпрецедентен военен отговор срещу САЩ

Еманюел Макрон вдигна залога в трансатлантическата покер игра за бъдещето на Арктика. Френският президент свика извънредно заседание на Съвета по отбрана в Париж тази сутрин и нареди незабавното изпращане на френски военни части в Гренландия, предаде Дунав мост.

Ходът е директен отговор на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп за придобиване на стратегическия остров и последвалите заплахи, че "всички опции са на масата".

Официално Париж, Берлин и скандинавските столици наричат мисията "Операция Арктическа издръжливост" (Operation Arctic Endurance) – съвместно учение за подготовка в полярни условия. На практика обаче анализаторите разчитат действията като де факто военна блокада и демонстрация на сила срещу най-големия съюзник в НАТО.

"По искане на Дания реших Франция да участва в съвместните учения... Първите френски военни елементи вече са на път. Други ще ги последват," написа Макрон в социалната мрежа X през нощта, изпреварвайки официалните канали.

Според източници на "Ройтерс", първият контингент включва около 15 високопрофилни специалисти по планински и арктически операции, чиято задача е да подготвят терена за по-мащабно разгръщане.

Франция не е сама в тази рискована маневра. Германия, Норвегия и Швеция също потвърдиха, че изпращат свои части в Гренландия. Това формира своеобразна "европейска гвардия" около острова, чиято цел е да направи цената на всяка потенциална американска интервенция политически непоносима.

Разполагането идва след провала на преговорите между Вашингтон, Копенхаген и Нуук. Срещата с висок залог показа, че различията са не просто фундаментални, а "непреодолими". Тръмп вижда Гренландия като критичен актив за националната сигурност на САЩ (и контрол над ресурсите), докато Европа я възприема като червена линия за своя суверенитет.

Любопитен детайл от заседанието в Елисейския дворец е включването на втора точка в дневния ред – кървавите репресии срещу протестите в Иран. Смесването на двете теми вероятно цели да представи Франция като глобален защитник на справедливостта, но критиците виждат в това опит за дипломатическо разсейване от безпрецедентната криза вътре в Северноатлантическия алианс.

Докато европейските лидери говорят за солидарност, икономическата логика остава скрита заплаха. Въпросът, който никой в Брюксел не смее да зададе на глас, е: Докога Европа може да си позволи да финансира отбраната на ледения остров, ако Вашингтон реши да използва икономическия си чук вместо военния?

