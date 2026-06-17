Франция би Сенегал с 3:1, Мбапе вкара два гола

Кадър: БНТ

Франция победи Сенегал с 3:1 в първия си мач от група I на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, пише БТА.

Килиан Мбапе откри резултата в 66-ата минута, след като получи отличен пас от Майкъл Олисе. За него това е рекорден 58-и гол за "петлите". Резервата Брадли Баркола в 82-а минута отбеляза второто попадение. В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Мбайе, след което Мбапе фиксира крайното 3:1.

Килиан Мбапе подобри рекорда на Оливие Жиру и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 гола в 99 мача, а Жиру е отбелязал 57 в 137 двубоя.

Френският национал се изкачва и в класацията по вкарани голове на Световни първенства. Нападателят на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герд Мюлер. Лидер е Мирослав Клозе с 16, следван от Роналдо с 15.

Французите, световни шампиони от 2018 година и вицешампиони от Мондиал 2022, изиграха доста слабо първо полувреме, в което отправиха само един удар към вратата на съперника.

Тимът на Сенегал доминираше през първите 45 минути и пропусна две чисти положения. Първо Никола Джаксън напредна и стреля, но уцели гредата, след което топката се отби в крака на вратаря Майк Менян и излезе в ъглов удар. В последните секунди на добавеното време Исмаила Сар се озова в отлична позиция, но стреля над напречната греда от няколко метра дистанция.

Отборът на Франция показа много по-добра игра през вторите 45 минути. Още в началните минути възпитаниците на Дидие Дешан пропуснаха няколко шанса, а стражът на Сенегал Едуард Менди спаси удари на Майкъл Олисе и Мбапе.

Най-спорното положение се случи в 58-ата минута, когато Франция очакваше да получи правото да изпълни дузпа, след като Килиан Мбапе падна в наказателното поле след шпагат на Садио Мане. Ситуацията беше прегледана със системата за видеоарбитраж, съдията Алиреза Фагхани беше извикан край терена да прегледа положението, но той не промени решението си.

В 63-ата минута французите пропуснаха пореден шанс, отново чрез Мбапе, който получи перфектен пас от Майкъл Олисе. Все пак Мбапе откри резултата три минути по-късно, когато отново асистенцията беше на Олисе, но този път нападателят на Реал се обърна и с едно движение преодоля Менди за 1:0.

В ответната атака попадение на Сенегал на Никола Джаксън беше отменено поради засада.

В 82-а минута Франция стигна до втори гол. Адриен Рабио пусна бърз пас от дълбочина, а появилият се от пейката Брадли Баркола нямаше проблем да се разпише.

Сенегал успя да върне едно попадение в добавеното време, когато Ибрахим Мбайе прати топката във вратата на Менян.

Секунди по-късно Килиан Мбапе оформи крайното 3:1 с красив далечен удар, който не остави никакви шансове за стража на Сенегал.

В другия мач от група ще се срещнат Норвегия и Ирак тази нощ. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден.

Редактор "Екип на Петел",

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