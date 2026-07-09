Франция е фаворит срещу Мароко в четвъртфиналите на Мондиал 2026

кадър: БНТ

Франция и Мароко се изправят един срещу друг на 9 юли в първи четвъртфинал на Световното първенство по футбол. Срещата започва в 23:00 часа българско време и ще се играе на "Бостън Стейдиъм".

"Петлите" достигнаха до тази фаза след победа над Парагвай с 1:0, като единственото попадение реализира Килиан Мбапе от дузпа. Мароко от своя страна се класира след убедителен успех над Канада с 3:0 и за второ поредно световно първенство намери място сред осемте най-добри отбора, пише БГНЕС.

Селекцията на Франция разполага с голяма класа във всички линии. Мбапе остава водещата фигура в атаката, а Дезире Дуе, Усман Дембеле и останалите офанзивни футболисти могат да решат всеки двубой с една атака.

Макар да не демонстрира най-впечатляващата си игра срещу Парагвай, тимът на Франция показа ефективност и се възползва от своя шанс, за да продължи напред.

Мароко отново затвърди репутацията си на един от най-организираните отбори в турнира. След историческото си представяне на Мондиал 2022 африканският тим продължава да впечатлява със стабилна защита и опасни контраатаки. Ако мароканците успеят да ограничат пространствата пред Мбапе, двубоят обещава да бъде оспорван до последния съдийски сигнал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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