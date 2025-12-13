Франция и Кипър подписват в понеделник важен документ

Кадър Youtube

Президентите на Франция и на Кипър Еманюел Макрон и Никос Христодулидис ще подпишат в понеделник в Париж споразумение за стратегическо партньорство, съобщи кипърското радио и телевизия РИК.

Споразумението предвижда засилване на сътрудничеството в ключови области като отбраната, икономиката, културата, иновациите и образованието, като същевременно има за цел да осигури по-тясно взаимодействие и по-добра координация между двете страни на европейско и международно равнище.

Според съобщение на френското президентство на срещата си в Елисейския дворец двамата президенти ще обсъдят както двустранното сътрудничество, така и ключови въпроси от международните отношения с акцент върху Украйна, допълва БТА.

Макрон и Христодулидис ще обменят и мнения за приоритетите на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!