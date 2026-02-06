Франция идентифицира руска дезинформационна операция срещу Макрон

Кадър Фб

Дезинформационна операция, свързана с руската мрежа "Буря-1516" (Storm-1516) и целяща да повлияе на общественото мнение, че френският президент Еманюел Макрон е замесен в случая "Епстийн", беше идентифицирана от френските власти, заяви днес правителствен представител, цитиран от Франс прес.

Държавната служба "Вижинум" (Viginum), отговаряща за борбата срещу чуждестранните намеси онлайн, засече в сряда дезинформационната операция, която се изразява "в създаването на сайт, който приема идентичността на медията "Франс Соар", където е публикувана статия, обвиняваща президента Еманюел Макрон в участие в аферата "Епстийн"." Това посочва правителственият представител, който потвърди информация на телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве. Той уточнява още, че фалшивата новина е била разпространена многократно в социалната мрежа "Екс".

"Франс Соар" отрече публикуването на статията в сряда.

Правителственият представител допълва, че според "Вижинум" фалшивият сайт е действал по подобие на "Копи Коп", мрежа от сайтове с фалшиви новини, направлявана от бившия американски полицай Джон Марк Доуган, който живее в изгнание в Русия от 2016 г. Доуган поддържа една част от електронната инфраструктура на мрежата "Буря-1516".

В "Екс" видеоматериалът на фалшивия "Франс Соар" е бил разпространен първо от акаунта "LoetitiaH", често използван инструмент "за информационните операции" на "Буря-1516".

Правителственият представител посочва обаче, че видимостта на многократно публикувания материал не означава, че той би имал директно влияние и подчертава, че подобен род операции често са насочени срещу политически фигури.

Призоваван неколкократно да подаде оставката си, Жак Ланг, бившият министър на културата по време на правителствата на президента Франсоа Митеран и президент на Института за арабския свят, ще трябва да обясни връзките си със скандалния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн в неделя. Жак Ланг ще трябва да направи това в Министерството на външните работи на Франция, което предоставя основните средства на Института, оглавяван от Ланг от 2013 г., възлизащи на 12,3 млн. евро. Това представлява половината от бюджета на Института, отбелязва АФП.

"Ланг е извикан в Министерството и ще бъде приет в неделя", заяви днес министърът на външните работи Жан-Ноел Баро по време на посещение в Ербил, столицата на автономната област Иракски Кюрдистан.

Жак Ланг, който отказа да подаде оставка като президент на Института, не отговори на въпросите на журналисти на АФП.

Призивите за неговата оставка се засилиха, след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува на 30 януари милиони документи, уличаващи 86-годишния бивш министър на културата във връзки с Епстийн.

Френското правителство заяви снощи, че ще има дискусии за бъдещето на Института за арабския свят, предаде БТА.

