Франция изключи три от ядрените си реактори заради горещата вълна

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Продължаващите горещини във Франция наложиха на главния енергиен доставчик EDF да изключи три атомни реактора и да намали производството на други осем, предава БНР.

Мярката се предприема за втори път тази седмица. Тя се налага от съображения за опазване на околната среда. Атомните централи използват речни води за охлаждане на реакторите си. Ако не бяха частично изключени, на оператора щеше да се наложи да изхвърли твърде много гореща вода във вече затоплените от жегата води на реките Гарон, Рона и Мьоз.

Днес метеоролозите поставиха около една трета от територията на Франция под най-висока степен на риск заради повишените температури. Според изчисления на Франс прес около 25 милиона французи са били изложени на горещина до 41 градуса по Целзий.

Редактор "Екип на Петел",

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