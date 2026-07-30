Франция нареди експулсирането на бившия редактор на RT Ксения Фьодорова

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Френските власти наредиха на руската журналистка Ксения Фьодорова да напусне страната заради обвинения, че разпространява кремълска пропаганда по френски телевизионни и радио канали, съобщи в сряда Министерството на вътрешните работи.

Френският вестник „Либерасион“, цитиран от англоезичната версия на "Евронюз", се позова на заповедта за експулсиране, в която Фьодорова е обвинена, че действа „като проводник на дезинформационни кампании, организирани от руските власти“, целящи „дестабилизиране на обществения ред“ във Франция.

Фьодорова е бивш главен редактор на RT France, част от финансираната от Кремъл новинарска мрежа RT.

RT France беше закрита през 2023 г., година след като президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Въпреки това Фьодорова остана във Франция и си осигурява роли като коментатор в медийната империя на консервативния милиардер Венсан Болоре.

Тя редовно се появява в телевизионния канал CNews и радиостанцията Europe 1, като същевременно пише колонка за „Льо Журнал дю Диманш“, често повтаряйки позициите на Кремъл по отношение на Украйна и Запада, пише novini.bg.

Френският вестник съобщи, че руските власти са отнели акредитацията на кореспондента му в Москва Бенжамен Кенел.

Редактор "Екип на Петел",

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