Франция победи Украйна с 4:0 и се класира за Световното по футбол

Франция намери място на Мондиал 2026. "Петлите" разгромиха гостуващия Украйна след 4:0 на стадион "Парк де Пренс".



Капитанът - Килиан Мбапе откри от наказателен удар в 55-ата минута. Майкъл Олисе удвои в 76-ата, когато бе намерен от Н'Голо Канте. Мбапе направи 3:0 в 83-ата минута преди Юго Екитике да фиксира крайния резултат в 88-ата чрез пас на Мбапе, вид Фокус.



Франция е начело в група "D", събирайки 13 точки, с 6 повече от Исландия и Украйна, които са с по 7, мач преди края на пресявките.

