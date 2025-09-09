Франция поведе на Исландия с 2:1 в квалификациите

кадър: telefoot, Х

Отборите на Франция и Исландия играят при резултат 2:1 в среща от втория кръг на световните квалификации в група "D". Гостите поведоха в 22-рата минута с гол на Андри Гудьонсен. Килиан Мбапе възстанови равенството в 45-ата минута от дузпа. Брадли Баркола вкара втория гол за "петлите".

Дидие Дешан е избрал да започне срещата с Килиан Мбапе на върха на атаката и Маркюс Тюрам, Брадли Баркола и Майкъл Олисе, които ще го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни полузащитници са Ману Коне и Орелиен Чуамени.

Гостите излизат с Андри Гудьонсен и Даниел Гудьонсен в предни позиции. На крилата започват Микаел Андерсон и Йон Торстейнсон, а в средата на терена ще си партнират Хакон Харалдсон и Исак Йоханесон.

Срещата започна с натиск на домакините и още във 2-рата минута Килиан Мбапе стреля от воле към вратата, но ударът му бе слаб и не затрудни вратаря Елиас Олафсон, предаде Спортал.

Исландия отговори с далечен изстрел на Исак Йоханесон, но и Майк Менян реагира добре и направи рутинно спасяване.

Минута по-късно събитията се пренесоха пред другата врата, където Ману Коне шутира от границата на пеналта, но топката отлетя над напречната греда.

В 15-ата минута Франция имаше доста по-добра възможност. Майкъл Олисе с пас в коридор изведе Маркюс Тюрам очи в очи с вратаря на съперника, нападателят стреля от движение, но ударът му бе блокиран от илезлият навреме Олафсон.

Отново Тюрам бе близо до отбелязване в 19-ата минута, когато получи отлично центриране в близост до вратата, но изстрелът му с глава бе неточен.

В 22-рата минута обаче Исландия се възползва от груба грешка от страна на домакините и откри резултата. Майкъл Олисе се бе върнал в собственото си наказателно поле, където притиснат от съперник върна неразчетено назад, където дебнеше Андри Гудьонсен, който отне топката и я прати във вратата за 0:1.

В 29-ата минута Франция имаше добра възможност да се върне в мача. Мбапе успя да се прокрадне във вратарското поле и да стреля от въздуха, но прати топката право в тялото на вратаря Олафсон.

Стражът на гостите запази резултата непроменен и в 33-ата минута, когато направи невероятно двойно спасяване, като първо отрази изстрел с глава отблизо на Маркюс Тюрам, а секунди по-късно спря и добавката на Ману Коне.

В 36-ата минута Брадли Баркола овладя една избита топка в наказателното поле и стреля от движение, но над вратата.

В 44-тата минута Франция си спечели дузпа. Маркюс Тюрам бе настъпен в гръб в наказателното поле и след разглеждане с ВАР съдията посочи бялата точка, а Килиан Мбапе реализира наказателния удар за 1:1.

И втората част започна с натиск на "петлите" и шанс пред Маркюс Тюрам, но неговият удар бе в ръцете на вратаря.

В 53-тата минута удар на Майкъл Олисе от границата на наказателното поле разтресе напречната греда.

В 62-рата минута домакините най-накрая стигнаха до втори гол. Мбапе бе изведен на скорост, напредна и подаде за непокрития Брадлия Баркола, който вкара в опразнената врата за 2:1.

