Франция предлага забрана за социални мрежи за деца и нощен "цифров час" за тийнейджъри

Деца под 15 години във Франция трябва да бъдат напълно забранени от използването на социални мрежи, а тези между 15 и 18 години да подлежат на нощен „цифров час“, призова френски парламентен комитет, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Препоръките бяха представени в доклад от законодателите на комисията след месеци на изслушвания с участието на семейства, ръководители на социални мрежи и инфлуенсъри.

Офисът на президента Еманюел Макрон вече е сигнализирал, че подкрепя забрана за деца и юноши, след като Австралия започна миналата година да изготвя закон с подобна забрана за лица под 16 години.

Комисията беше създадена през март първоначално, за да изследва TikTok и психологическите му ефекти върху непълнолетни, след дело от 2024 г., заведено от седем семейства срещу платформата, обвинявайки я, че излага децата им на съдържание, насочващо ги към самоубийство.

Главният автор на доклада, Лоре Милър, заяви, че пристрастяващият дизайн на TikTok и алгоритъмът му „са били копирани от други социални мрежи“.

TikTok подчерта, че безопасността на младите потребители на приложението е „най-големият приоритет“.

Жералдин, майка на 18-годишна жена, която се е самоубила, разказа, че след смъртта на дъщеря ѝ миналата година е открила видеа със самонараняване, които момичето е публикувало и гледало в TikTok. „TikTok не уби нашето малко момиче, защото тя в никакъв случай не беше добре“, каза Жералдин, на 52 години, която поиска да не бъде идентифицирана с фамилията си.

Тя обаче обвини платформата в недостатъчен онлайн контрол и в това, че е задълбочила тъмните импулси на дъщеря ѝ.

Ръководителите на TikTok, собственост на китайската компания ByteDance, заявиха пред парламентарната комисия, че приложението използва модерация с помощта на изкуствен интелект, която миналата година е открила 98 процента от съдържанието, нарушаващо правилата на платформата във Франция.

За законодателите обаче тези усилия се оказаха недостатъчни, а правилата на TikTok са „много лесни за заобикаляне“. Те установиха, че вредното съдържание продължава да се разпространява в приложението, а алгоритъмът ефективно привлича младите потребители в цикли, засилващи такова съдържание.

Докладът на комисията предлага забраната за деца под 15 години да бъде разширена до всички под 18, ако в следващите три години платформите не спазват европейските закони.

Препоръката за „цифров час“ за потребители на възраст между 15 и 18 години е социалните мрежи да бъдат недостъпни за тях между 22:00 и 08:00 часа.

