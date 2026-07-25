Франция прие две исторически социални промени

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Президентът на Франция Еманюел Макрон обеща няколко мащабни социални реформи по време на втория си мандат. Една от тях – пенсионната реформа – предизвика масови протести след приемането ѝ. В крайна сметка прилагането ѝ беше отложено с година и половина като жест към левицата, за да подкрепи тя центристкото правителство на премиера Себастиен Льокорню.

Сред останалите ключови обещания на Макрон бяха въвеждането на т.нар. право на помощ при умиране и ограничаването на достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. След поредица от политически обрати законопроектите, уреждащи тези две мерки, бяха приети почти едновременно този месец.

След оживени дебати на 21 юли двете камари на френския парламент одобриха окончателно закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години, съобщиха световните агенции. Законът задължава технологичните компании да въведат механизми за проверка на възрастта на потребителите. Забраната ще влезе в сила от 1 септември за новорегистрираните акаунти, а за вече съществуващите профили – от 1 януари следващата година, отбелязва Франс прес.

С тази мярка Франция се присъединява към нарастващия брой държави, които ограничават достъпа на деца и тийнейджъри до социалните мрежи, посочва Ройтерс.

Великобритания планира до Коледа да приеме закон, който ще забрани използването на социални мрежи от деца под 16 години, като се очаква той да влезе в сила през пролетта на 2027 г. Дания също обяви намерение да забрани социалните мрежи за деца под 15 години, като родителите ще могат да разрешават достъп до определени платформи на деца над 13 години. В Германия непълнолетните между 13 и 16 години могат да използват социални мрежи само със съгласието на родителите си, пише novini.bg.

Подобни мерки се подготвят и в Гърция, Полша, Словения и Швеция. Испания ще въведе минимална възраст от 16 години, а в Италия деца под 14 години могат да създават профили само с родителско съгласие. В Норвегия правителството предлага повишаване на възрастовата граница от 13 на 15 години, като родителите ще могат да дават съгласие от името на по-малките деца. Паралелно се подготвя и закон за въвеждане на абсолютна минимална възраст от 15 години за използване на социални мрежи.

Извън Европа Австралия прие един от най-строгите закони в света, който задължава социалните платформи да блокират достъпа на лица под 16 години. Нарушителите могат да бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара. В Китай действа т.нар. „режим за непълнолетни“, който ограничава времето пред екрана според възрастта. В Индия се подготвят възрастови ограничения за социалните мрежи, Малайзия вече забранява регистрацията на лица под 16 години, Турция прие закон, забраняващ достъпа на деца под 15 години, а Обединените арабски емирства въведоха минимална възраст от 15 години. В САЩ няколко щата вече изискват родителско съгласие за достъп на непълнолетни до социалните мрежи.

Френският закон предвижда още забрана за използването на мобилни телефони в гимназиите – мярка, която вече действа в началните и прогимназиалните училища. Целта е да се ограничи времето, което децата прекарват пред екраните. Според партията на Макрон „Ренесанс“ социалните мрежи оказват сериозно негативно влияние върху психичното здраве на подрастващите.

Предвидени са и изключения – например за достъп до онлайн енциклопедии и образователни платформи.

Само няколко дни по-рано – на 15 юли – долната камара на френския парламент прие и законопроекта, уреждащ правото на помощ при умиране. Така беше изпълнено обещание на Макрон, дадено още през 2022 г., но забавено заради политическите кризи във Франция, припомня Франс прес.

В продължение на година законопроектът беше разглеждан четири пъти в Националното събрание. Сенатът го отхвърли три пъти, а в крайна сметка правителството реши именно четвъртото гласуване в долната камара да бъде окончателно.

Новото право ще бъде достъпно само за пълнолетни пациенти с нелечимо заболяване, които могат свободно и ясно да изразят желанието си да получат помощ при умиране. Следва процедура за проверка дали са изпълнени всички законови критерии, като пациентът има право да се откаже на всеки етап. В края на процедурата той сам трябва да приложи медикамента, който ще сложи край на живота му. Ако физическото му състояние не позволява това, действието може да бъде извършено от лекар или медицинска сестра.

Подобни режими вече действат в редица европейски държави. Нидерландия, Белгия, Люксембург, Испания, Австрия, Швейцария, Италия, Словения и други страни имат различни форми на законово регламентирана евтаназия или асистирано самоубийство, всяка със свои условия и ограничения. В някои държави законодателството е в сила, а в други – като Португалия и Великобритания – процесът все още е предмет на политически и съдебни спорове.

Редактор "Екип на Петел",

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