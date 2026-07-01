Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

кадър: БНТ

Франция се класира безпроблемно за осминафиналите на Световното първенство. В първия кръг от директните елиминации "петлите" сразиха с 3:0 Швеция след нов рецитал на Килиан Мбапе. Звездата на французите вкара два от головете и вече има 18 попадения на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. За тима на Дидие Дешан се разписа и Брадли Баркола.

Победата на Франция можеше да е и много по-убедителна. Големият фаворит за титлата отправи 25 удара към шведската врата, от които 12 бяха точни, предаде Sportal.bg. Следващият съперник на "петлите" ще е Парагвай, който сензационно отстрани след изпълнение на дузпи Германия. Шведите се опитаха да се противопоставят, но им беше много трудно да спират постоянните атаки към вратата на Якоб Видел Зетерстрьом, който имаше основна заслуга за това "тре кронур" да не инкасира повече попадения.

"Петлите" започнаха двубоя с идея да контролират събитията на терена, но бързо видяха, че това няма да е толкова лесно. Още в третата минута шведите стигнаха до възможност, но тя завърши със слаб удар на Александър Исак. Тимът на Греъм Потър използваше физиката си и това му помагаше и в дефанзивен, и в офанзивен план. Скандинавците бяха по-прибрани, но успяваха да се изнесат много бързо и да организират добри контраатаки.

Финалистът от Мондиал 2022 владееше топката в по-големи периоди и играта се водеше в половината на съперника. Дин и Мбапе отправиха точни удари от дистанция, но не затрудниха вратаря Зетерстрьом. В 19-ата минута Баркола направи прекрасен пробив и преодоля голяма част от защитата, но завърши с удар над вратата. Секунди по-късно Мбапе се оказа зад отбраната след пас на Олисе и напредна сам срещу вратаря. Голмайсторът прати топката в мрежата, но бе вдигната засада.

Шведите можеха да се възползват от едно заучено положение. След фал Исак бе изведен отлично, но не успя да отправи добър удар. След паузата за вода обаче натискът на Франция се увеличи и отборът на Дешан създаде няколко положения за кратък период. Първо Рабио стреля от труден ъгъл, но вратарят се справи. След това Кунде свърши отлична работа и намери Мбапе на прекрасна позиция. Той не успя да уцели почти опразнената врата и топката срещна гредата.

Рабио отправи великолепен удар от дистанция, но кълбото мина над вратата. В 36-ата минута шведите отново имаха късмет. Олисе направи фантастична странична ножица, но топката се удари в гредата. При добавката Дембеле имаше отличен шанс да открие, но стреля високо над вратата. Мбапе отправи още един удар малко по-късно, но от сериозна дистанция и не затрудни Зетерстрьом.

Ударите към вратата на Швеция не спираха. Следващият дойде от Олисе, но отново не бе достатъчно точен. Играчът на Байерн се справи по-добре малко по-късно, но този път бе спрян от вратаря. Превъзходството на Франция доведе до гол в края на първата част. След комбинация след ъглов удар топката стигна до Мбапе в наказателното поле. Той финтира отлично и с прекрасен удар отбеляза петия си гол на Мондиал 2026. След попадението Килиан се затича към Дидие Дешан, който загуби майка си миналата седмица.

Попадението накара скандинавците да реагират като ужилени и те бързо можеха да изравнят. Еланга проби, удар на Гьокереш бе блокиран, а топката се озова в Строуд, който бе на отлична позиция, но стреля високо над вратата. При следващата атака на Швеция Дин събори Еланга в наказателното поле. Дузпа обаче не бе отсъдена, защото в ситуацията имаше засада.

Второто полувреме започна при малко по-бавно темпо, но с контрол на французите. Прекрасна комбинация доведе до втори гол в 53-ата минута. Чуамени пресече едно подаване в централната зона. Той напредна и пусна към Олисе, който отлично намери Баркола, а играчът на ПСЖ удваи аванса на "петлите".

Шведите нямаха отговор, а и като цяло те не създадоха нищо опасно в този период. Доминацията тима на Дешан продължи и той не спря да атакува. След час игра Олисе напредна, пусна към Мбапе, който го изведе на добра позиция, но при удара бранител успя да се намеси и да отклони топката. Последва пауза за вода, след която Олисе направи сериозен пропуск. Той отново бе изведен от Мбапе, но този път бе сам срещу вратаря и имаше време, но не успя да го преодолее.

След тези пропуски Мбапе реши да покаже на съотборника си как се завършва. В 74-ата минута той бе изведен именно от Олисе и с хубав удар преодоля Зетерстрьом. След тези пропуски Мбапе реши да покаже на съотборника си как се завършва. В 74-ата минута той бе изведен именно от Олисе и с хубав удар преодолял Зетерстрьом. След гола Дешан започна със смените, но а неговият тим намали темпото. Влезлият като резерва Дезире Дуе също тества вратаря. Пред другата врата Менян направи едно от редките си спасявания, за да спре Исак. Стражът на "петлите" направи отлично спасяване и малко по-късно след удар на Гьокереш. В добавеното време пък резервата Матета пропусна да се разпише.

Редактор "Екип на Петел",

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