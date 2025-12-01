Франция се готви за обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

Пиксабей

Франция се готви за обща стачка утре, свикана по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните, пише „Фигаро“, цитиран от БТА.

Стачните действия са насочени срещу проектобюджета за идната година, който се обсъжда в парламента до средата на месеца.

Синдикатите смятат, че разпоредбите му не са благоприятни за служителите в обществените институции и компании.

Общонародната мобилизация започва още днес в 18 ч. до 7 ч. сутринта на 3 декември в парижката транспортна мрежа. Очаква се да има ограничения по някои метролинии, автобусни и трамвайни линии. Утре в националните железници може да има закъснения и анулиране на влакове. Два малки синдиката в авиокомпанията „Еър Франс“ също ще участват в стачката утре, за да изразят недоволството си от съкращаването на работни места.

Ще стачкуват на много места и преподаватели срещу планираните съкращения на над 4000 работни места в областта на образованието.

Заради стачката няма да работят някои административни услуги, като например издаването на документи.

Стачните действия ще засегнат и сектора на здравеопазването, като може да се стигне до отмяна на планирани прегледи.

Утре ще има и протести и митинги в много големи френски градове.

