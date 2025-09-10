Франция се изправя пред нова вълна протести под надслов „Блокираме всичко“
Снимка: Пиксабей
Франция вече влиза в капана на протестите под наслов "Блокираме всичко". Парижката полиция съобщи, че досега са арестувани 75 души, съобщава Нова телевизия.
Движението възникна онлайн през май сред десни и крайни леви групи, а оставката на Франсоа Байру от поста на министър-председател вдъхнови организирането на нови протести.
Правителството не поема никакви рискове и планира да разположи 80 000 полицаи, за да овладее протестите, в които може да се включат 100 000 души.
Недоволстващите се заканиха да блокират летища, гари, центровете на големите градове и магистрали.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!