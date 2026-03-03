кадри: БНТ

Франция ще увеличи ядрения си арсенал и ще разшири ядрения си чадър над други европейски държави. Това обяви президентът Еманюел Макрон във военноморска база край Брест.

Той обяви голяма промяна в националната ядрена отбранителна стратегия. Като причина Макрон посочи нарасналите възможности на потенциални съперници и нарастващата стратегическа нестабилност в света.

Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания са се съгласили да участват в нова стратегия за ядрено сдържане, посочи френският лидер. Следващите 50 години ще бъдат ера на ядрените оръжия изтъкна Макрон, допълни БНТ.

Той обяви създаването на нова ядрена подводница през 2036 г. Париж ще увеличи и броя на ядрените си бойни глави с прямо сегашните около 300.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Наредих увеличаване на броя на ядрените глави в нашия арсенал, за да се сложи край на всякакви спекулации. За напред вече няма да съобщаваме данни за нашия ядрен арсенал, противно на практиките от миналото. Ако искаш да си свободен, трябва другите да се страхуват от теб. Който искат другите да се страхуват от него, трябва да е себе."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!