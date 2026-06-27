Франция спечели срещу Норвегия, Сенегал победи убедително Ирак в последните срещи от група I

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Франция спечели срещу Норвегия с 4:1, Сенегал победи убедително Ирак с 5:0 в последните срещи от група I на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Канада и Мексико, предава БТА.

Френският нападател Усман Дембеле отбеляза хеттрик през първото полувреме, след две асистенции на Килиан Мбапе, за да изведе своя тим до успеха. Тело Осгор върна едно попадение за Норвегия, а в добавеното време Дезире Дуе оформи крайното 4:1.

"Петлите" бяха без своя селекционер Дидие Дешан, който се завърна в родината си заради смъртта на своята майка. Тимът беше воден от неговия помощник Ги Стефан.

Преди началото на мача имаше минута мълчание в памет на жертвите на земетресението във Венецуела.

Головете на Дембеле паднаха в 7-ата, 20-ата и 32-рата минута. Това беше първият хеттрик през първото полувреме на Световното първенство, откакто руският нападател Олег Саленко отбеляза три от петте си гола в първите 45 минути срещу Камерун на Световното първенство през 1994 година в САЩ.

Франция, която спечели Мондиал 2018 и загуби на финала преди четири години, вече си беше осигурила място в елиминационния кръг преди мача. Норвегия също има гарантирано място на 1/16-финалите.

Старши треньорът на националния отбор на Норвегия Столе Солбакен направи десет промени в състава и остави резерва голямата си звезда Ерлинг Холанд.

Тимът му пропусне дузпа срещу Франция през второто полувреме, след като Йорген Странд Ларсен не успя да преодолее Майк Менян и той спаси удара му. Точен за тима в 21-ата минута беше Тело Осгор.

В другия мач от групата Сенегал разгроми Ирак с 5:0 и също си осигури място в следващата фаза.

Абдулайе Сек откри резултата в 4-ата минута, а Исмаила Сар удвои в 56-ата. Пап Гей направи резултата класически в 59-ата, а отново той вкара и четвъртия гол в 71-вата. Илиман Ндиайе стана автор на петото попадение в 82-ата минута.

Ирак игра почти цял мач с човек по-малко, след като Ребин Сулака задържа за фланелката Садио Мане. Първоначално реферът му вдигна жълт картон, но след намесата на системата за видеоарбитраж ВАР той беше променен на червен.

Следващият съперник на "петлите" ще бъде един от отборите, завършили на трето място, докато Норвегия ще се изправи срещу Кот Д'Ивоар.

Редактор "Екип на Петел",

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