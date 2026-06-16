Франция срещу Сенегал: Споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

Стопкадър Спортал.бг

Франция и Сенегал откриват битката в Група “I” на Световното първенство на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси. Двубоят е тази вечер от 22:00 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм.

Няма как да говорим за мач между Франция и Сенегал на Световно първенство, без да се върнем към 31 май 2002 г. Тогава, в откриващия двубой на Мондиала в Южна Корея и Япония, дебютантът Сенегал шокира действащия световен шампион с 1:0. Тази загуба остава една от най-големите изненади в историята на турнира.

Иначе за Франция това е 17-о участие на финали, като страната има две титли (1998 и 2018). Сенегал пък се класира за четвърти път, като най-доброто им постижение остава именно четвъртфинал от 2002 г.

И двата отбора пристигат в Северна Америка след впечатляващи квалификационни кампании. Франция спечели своята група в зона УЕФА с пет победи и едно равенство, отбелязвайки 16 гола и допускайки само 4. Сенегал беше не по-малко убедителен в Африка – седем успеха и три ремита в 10 мача при голова разлика 22:3. Тези резултати затвърждават статута на Франция като фаворит №1 в Група I, където компания им правят още отборите на Норвегия и Ирак, пише Спортал.бг.

В последната си контрола “петлите” надвиха Северна Ирландия с 3:1, но преди това допуснаха загуба с 1:2 от Кот д’Ивоар. Селекционерът Дидие Дешан обаче остава спокоен: „Този мач е важен, защото е първи, но не е решаващ. Сенегал е съперник от много високо ниво, един от най-добрите в света“.

Сенегал показа по-слаба форма в подготвителните срещи, завършвайки 0:0 със Саудитска Арабия и губейки от САЩ с 2:3 преди това. Въпреки това африканските шампиони са сочени за основен претендент за второто място в групата и отбор, който може да поднесе изненада срещу всеки гранд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!