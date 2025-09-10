Франция взе труден успех над Исландия след обрат

кадър: Téléfoot, Х

Франция постигна втората си победа в група "D" на световните квалификации. "Петлите" се наложиха с 2:1 след обрат над Исландия на "Парк де Пренс". "Викингите" поведоха в 22-рата минута с гол на Андри Гудьонсен, но с попадения на Килиан Мбапе в 45-ата минута от дузпа и на Брадли Баркола в 62-рата минута домакините се добраха до успеха. Те обаче трябваше да треперят до последно, след като Орелиен Чуамени получи червен картон в 67-ата минута, а гостите за малко да се доберат до равенството, но втори гол на Гудьонсен бе отменен в 88-ата минута.

Дидие Дешан бе избрал да започне срещата с Килиан Мбапе на върха на атаката и Маркюс Тюрам, Брадли Баркола и Майкъл Олисе, които да го подкрепят в предни позиции. Двойката опорни полузащитници бяха Ману Коне и Орелиен Чуамени.

Гостите излязоха с Андри Гудьонсен и Даниел Гудьонсен в предни позиции. На крилата започнаха Микаел Андерсон и Йон Торстейнсон, а в средата на терена си партнираха Хакон Харалдсон и Исак Йоханесон.

Срещата започна с натиск на домакините и още във 2-рата минута Килиан Мбапе стреля от воле към вратата, но ударът му бе слаб и не затрудни вратаря Елиас Олафсон.

Исландия отговори с далечен изстрел на Исак Йоханесон, но и Майк Менян реагира добре и направи рутинно спасяване.

Минута по-късно събитията се пренесоха пред другата врата, където Ману Коне шутира от границата на пеналта, но топката отлетя над напречната греда.

В 15-ата минута Франция имаше доста по-добра възможност. Майкъл Олисе с пас в коридор изведе Маркюс Тюрам очи в очи с вратаря на съперника, нападателят стреля от движение, но ударът му бе блокиран от илезлият навреме Олафсон.

Отново Тюрам бе близо до отбелязване в 19-ата минута, когато получи отлично центриране в близост до вратата, но изстрелът му с глава бе неточен.

В 22-рата минута обаче Исландия се възползва от груба грешка от страна на домакините и откри резултата. Майкъл Олисе се бе върнал в собственото си наказателно поле, където притиснат от съперник върна неразчетено назад, където дебнеше Андри Гудьонсен, който отне топката и я прати във вратата за 0:1.

В 29-ата минута Франция имаше добра възможност да се върне в мача. Мбапе успя да се прокрадне във вратарското поле и да стреля от въздуха, но прати топката право в тялото на вратаря Олафсон.

Стражът на гостите запази резултата непроменен и в 33-ата минута, когато направи невероятно двойно спасяване, като първо отрази изстрел с глава отблизо на Маркюс Тюрам, а секунди по-късно спря и добавката на Ману Коне.

В 36-ата минута Брадли Баркола овладя една избита топка в наказателното поле и стреля от движение, но над вратата.

В 44-тата минута Франция си спечели дузпа. Маркюс Тюрам бе настъпен в гръб в наказателното поле и след разглеждане с ВАР съдията посочи бялата точка, а Килиан Мбапе реализира наказателния удар за 1:1.

И втората част започна с натиск на "петлите" и шанс пред Маркюс Тюрам, но неговият удар бе в ръцете на вратаря.

В 53-тата минута удар на Майкъл Олисе от границата на наказателното поле разтресе напречната греда.

В 62-рата минута домакините най-накрая стигнаха до втори гол. Мбапе бе изведен на скорост, напредна и подаде за непокрития Брадлия Баркола, който вкара в опразнената врата за 2:1.

Ситуацията за Франция обаче се усложни в 69-ата минута, когато Орелиен Чуамени получи директен червен картон за опасно нарушение.

Въпреки, че останаха в намален състав, "петлите" организираха нова опасна контраатака в 75-ата минута, когато Мбапе напредна и стреля от дистанция, но високо над вратата.

В 88-ата минута Исландия бе напът да сътвори сензация, вкарвайки изравнителен гол чрез Андри Гудьонсен, но след намесата на ВАР голът бе отменен заради нарушение на нападателя.

В добавеното време на мача късметът отново се усмихна на домакините, като опасен изстрел на Кристиан Хлинсон бе блокиран от защитник.

С тази победа Франция вече е едноличен водач в класирането с пълен актив от 6 точки. Исландия остава на 2-рата позиция с 3 точки в актива си.

