Франция задържа капитана на руския танкер „Тагор“

Стопкадър Фейсбук

Напрежението между Франция и Русия нараства.

Франция задържа капитана на руския петролен танкер, за който се смята, че е част от „сенчестия флот“ на Москва. Русия настоява той да бъде освободен и твърди, че обвиненията срещу него са „скалъпени“, предаде Ройтерс.

В понеделник френските военноморски сили спряха в Атлантическия океан танкера „Тагор“, който според тях е свързан с руския петролен износ и попада под санкционен режим. По нареждане на Париж корабът е бил насочен към френското крайбрежие. Москва определи действията като незаконни и ги нарече „международно пиратство“.

Русия настоява Франция да освободи капитана на танкера. Според него френските власти са уведомили Москва, че капитанът е бил задържан по обвинения, които руската страна определя като „скалъпени“.

„Посолството отново се свърза с френското Министерство на външните работи с искане за незабавен консулски достъп до руския гражданин и неговото незабавно освобождаване“, се казва в официалното изявление на дипломатическата мисия.

След налагането на западните санкции Русия все по-често използва стари танкери за превоз на петрол и природен газ. На Запад тази мрежа от плавателни съдове е известна като „сенчест флот“.

Франция и Великобритания заявиха, че възнамеряват да ограничават дейността на подобни кораби като част от европейската стратегия за намаляване на възможностите на Русия да финансира войната си срещу Украйна.

Москва отхвърля определението „сенчест флот“ и подчертава, че нейните петролни доставки са напълно законни. Руските власти осъждат опитите на западните държави да спират и проверяват танкери, като ги определят като незаконни действия, сравними с пиратство, и предупреждават, че си запазват правото да предприемат мерки за защита на собственото си търговско корабоплаване, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!