Франция задържа руски петролен танкер в Атлантическия океан

01.06.2026 / 09:00 1

Снимка Булфото

Франция и нейните съюзници задържаха санкционирания руски петролен танкер „Тагор“ в Атлантическия океан през уикенда.

Това каза френският президент Еманюел Макрон, предаде АФП, цитирана от БТА. 

„Тагор“ е бил задържан в неделя сутринта (31 май) в международни води с помощта на Великобритания и други партньори, посочи Макрон в публикация в социалните мрежи.

„Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от четири години“, заяви Макрон. 

