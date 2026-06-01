Франция задържа руски петролен танкер в Атлантическия океан
Франция и нейните съюзници задържаха санкционирания руски петролен танкер „Тагор“ в Атлантическия океан през уикенда.
Това каза френският президент Еманюел Макрон, предаде АФП, цитирана от БТА.
„Тагор“ е бил задържан в неделя сутринта (31 май) в международни води с помощта на Великобритания и други партньори, посочи Макрон в публикация в социалните мрежи.
„Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от четири години“, заяви Макрон.
