Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени "Шарл дьо Гол"

Кадър Youtube

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Този нов самолетоносач ще бъде илюстрация на силата на нашата нация, силата на индустрията, на техниката, силата в служба на свободата на моретата и в бурни времена", увери той.

Официалното обявяване на началото на строителството беше дългоочаквано, въпреки бюджетната безизходица, в която се намира правителството, а необходимите инвестиции и еволюцията на заплахите поставят проекта под натиск.

"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна по-рано днес, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства. Париж желае да засили своето стратегическо партньорство с ОАЕ, като в същото време очаква повече сътрудничество в борбата с наркотрафика.

"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни Макрон.

Новият самолетоносач, също с ядрен двигател, ще бъде много по-голям от сегашния. Той ще е с водоизместимост близо 80 000 тона и ще бъде дълъг около 310 метра, докато "Шарл дьо Гол"е с водоизместимост 42 000 тона и с дължина 261 м. С екипаж от 2000 моряци, новият самолетоносач ще може да побере 30 бойни самолета.

Рискът от "сблъсък след три-четири години" с Русия, за който говорят военните, поражда опасения, че бюджетите ще бъдат насочени към по-неотложни приоритети, отбелязва АФП. Неотдавнашните изказвания на началника на генералния щаб на армията, генерал Фабиен Мандон, който каза, че страната "не може да се задоволи с възпроизвеждането на инструмент, който е бил проектиран в средата на миналия век", изглежда също поставят под въпрос концепцията за самолетоносача.

Генералът подчерта по-специално "необходимостта от постоянно морска присъствие" на кораба и неговата способност да превозва "всички видове дронове".

Според военноморските сили само един кораб, "Шарл дьо Гол", е на разположение 65% от времето. Забавяне в строителството и следователно в пускането в експлоатация на неговия "наследник" би оставило френските ВМС без самолетоносач.

Обследване във връзка с предстоящата голяма техническа ревизия на "Шарл дьо Гол" ще покаже през 2029 г. дали експлоатацията на кораба може да бъде удължена с няколко години след 2038 г., в зависимост от състоянието му.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!