Французи обмениха 100 евро във Варна за "Зографки" от миналия век

Кадър Забелязано във Варна

Много неприятно са измамени французи в чейндж бюро в центъра на Варна.

Ето какво пише гражданин в "Забелязано във Варна"

"Искам да предупредя всички, най-вече гостите на нашият град. Днес моите френски приятели бяха измамени в този обменен пункт и обмениха 100 € за тези банкноти. За първи път идват хора във Варна, жалко, че ще останат с лоши впечатления. Свързахме се с полицията, надявам се да помогнат."

От снимките се вижда, че банкнотите са от старите "Зографки" от 1991 година, които бяха в обращение до 1999 година, когато стана деноминацията.

Според коментарите обаче е възможно те да не са сменили парите в самия пункт, а до него.

"Първо те са обменили до пункта, а не в пункта от 20 години има улични ченчаджии , които набутват туристите със стари български пари! Те винаги стоят до обменните бюра. Работих 8 години в такъв пункт и знам какво ви говоря! И да давате сигнали нищо не става за съжаление"

"Ако нямате други интереси - само обменяйте пари в търговска банка.

If you have no other interests, always change money at a commercial bank.

Falls sie keine anderen Interessen haben - Geld immer nur in einer Geschäftsbank wechseln.", съветва друг гражданин.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!