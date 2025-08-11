Французин показа голям резил в България пред целия свят

Кадър Инстаграм

Големият ни тенис талант Александър Василев загуби на финала на сингъл на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в ТК "Диана" (София) след загуба с 5:7, 0:6 от номер 4 в схемата Тома Форел (Франция). Надпреварата в столицата ни обаче ще се запомни с покъртителна гледка, с която се прочуваме из цял свят. Разпространи я поставеният под №1 Максим Шазал, пише Блиц.

32-годишният французин отстрани Андреа Бакалони от Италия след 5:7, 6:2, 6:1, а след победата обърна внимание на кривите линии на централния корт на комплекса в "Дианабад".





Световният №514 Шазал публикува снимки в "Инстаграм", показвайки състоянието на съоръжението, на което се проведе надпреварата. Втрещеният французин се обръща директно към ITF с въпроса: „Имаме проблем, нали?“.

Снимките с кривите линии впоследствие бяха споделени и от други чуждестранни тенисисти, които недоумяват как може да бъдат криви линиите, и то на централния корт на ITF турнир за мъже. Колеги на Шазал дискутират, че това е недопустимо за професионален турнир.

Французинът отпадна на осминафиналите от Александре Обрио (Франция) след 3:6, 3:6.

Определено не прави чест на домакините от ТК "Диана" подобно безхаберно поведение, заради което сега да се присмиват на България.

