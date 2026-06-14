Французин ще играе под наем за Спартак

Снимка: Пресслужба на ЦСКА 1948

Френският централен защитник Садио Дембеле ще играе под наем за Спартак Варна през новия сезон, съобщи собственикът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

Любопитно е, че през изминалата пролет 23-годишният бранител също бе преотстъпен, но на Локомотив София.

Дембеле се отличава с внушителен ръст, изключителна сила и атлетизъм.

Изявите му са стабилни, силен е във въздуха и хладнокръвно владее топката.

Очакванията са Садио да повиши конкуренцията в сърцето на отбраната на "соколите" и да даде още една солидна опция на Гьоко Хаджиевски за защитата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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