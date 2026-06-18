Французин спря Григор за полуфиналите в Дъблин

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Гришо не успя да се пребори за титла.

Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите ATP Challenger в Дъблин, след като отстъпи на поставения под №3 в схемата французин Кириан Жаке с 3:6, 6:7 (9) в драматичен четвъртфинален двубой.

След двете си убедителни победи в предишните кръгове българинът не успя да намери най-добрия си ритъм срещу съперника си и още в началото на мача допусна пробив. Жаке се възползва от ранното предимство и без колебания затвори първия сет с 6:3.

Втората част предложи много повече емоции и обрати. Димитров успя да пробие за аванс от 3:2, но французинът моментално върна брейка и изравни резултата. При 4:5 българинът беше притиснат до стената, но демонстрира характер и хладнокръвие, като спаси мачбол.

Сетът стигна до тайбрек, в който двамата тенисисти си размениха серия от зрелищни точки и обрати. В него Гришо поведе с 4:0 точки. При 6:5 той имаше сетбол, но Жако го отрази. Той получи и втори след двойна грешка на съперника, но пак не успя.

Същото стана и при третия. После при 9:8 французинът имаше втори мачбол, но прати топката в мрежата. При третата си възможност обаче Кириан Жаке спечели, след като българинът върна сервиса в тялото в мрежата, пише Блиц.

С успеха си французинът взе реванш за загубата от Димитров на US Open през 2024 година, когато българинът се наложи убедително в три сета.

Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където е на 169-ата позиция сега.

Въпреки отпадането турнирът в Дъблин беше важна част от подготовката на най-добрия български тенисист за сезона на трева. Следващата голяма цел пред Димитров остава Уимбълдън, където той ще стартира директно в основната схема и ще преследва силно представяне на най-престижния турнир в света на тениса.

Редактор "Екип на Петел",

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