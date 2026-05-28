Фратрия: Благодарим, Валентин Йосков

Снимка Фейсбук, Фратрия

Фратрия се раздели с юношата на Черно море Валентин Йосков.

Ето какво написаха по този повод от клуба на страницата си във Фейсбук:

Днес казваме „благодаря“ на Валентин Йосков.

Твоят път във Фратрия приключва, но името ти завинаги ще остане част от историята на клуба.

Благодарим ти за всеки гол, за всяка битка на терена, за характера, себераздаването и емоциите, които донесе на отбора и нашите фенове.

Ти винаги излизаше на терена със сърце, бореше се до последната минута и достойно защитаваше цветовете на Фратрия.

Такива футболисти не се забравят.

Пожелаваме ти успех във всяка следваща стъпка, много победи и още по-големи постижения занапред.

Благодарим ти за всичко, Валентин!

Сърце. Душа. Само Фратрия!

