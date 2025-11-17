Фратрия: Имаме добри отношения със Спартак, но няма да се обединяваме

Снимка ФБ

От Фратрия опровергаха публикации в медиите днес, според които планират да се обединят със Спартак Варна.

Ето какво написаха на страницата на Фратрия във Фейсбук:

ОФИЦИАЛНО ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Днес в публичното пространство се появиха коментари, свързани с бъдещето на Фтратрия. Бихме искали спокойно и ясно да внесем уточнение.

Фтратрия и Спартак Варна имат добри, коректни и партньорски отношения, което е напълно естествено за два клуба, които работят за развитието на футбола в региона.

В същото време е важно да подчертаем, че Фратрия върви по своя собствен път, със своя визия и цели, а Спартак Варна – по своя път.

Клубовете функционират независимо и не се обсъжда обединение.

Призоваваме всички медии и сайтове да разчитат единствено на официална информация, за да се избегнат неточности и спекулации.

