Фратрия изгуби в Русе и изостана от върха

"Братлетата" записаха трета загуба във втория ешелон.

Дунав победи с 2:0 Фратрия в двубой от 15-ия кръг на Втора лига в Русе. Двата тима заемат първите две места в класирането и днешният сблъсък може да се окаже ключов в края на сезона.

Иначе първите два тима в класирането направиха интересен мач, но Дунав беше отборът, който се поздрави с крайния успех. Денислав Минчев откри в 19-ата минута, а през втората част Билал Салах удвои в 73-тата, пише Sportal.bg.

Така преднината на “драконите” става седем точки пред Фратрия и те спокойно стоят на лидерската позиция. Вчера Вихрен и Янтра, които заемат третото и четвъртото място, също играха и не успяха да се победят. Това дава още по-голямо спокойствие на Дунав, който към момента изглежда като най-сериозния кандидат за директно класиране в елита.

