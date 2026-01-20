Фратрия представи Даниел Халачев

Снимка Фейсбук

Фратрия представи официално новото си попълнение Данаил Халачев от Спартак.

Ета какво написаха фратрийци на страницата си във Фейсбук:

Добре дошъл във ФРАТРИЯ!

Съставът на нашия отбор беше подсилен от Даниел Халачев — нападател на клуба Спартак Варна.

Играчът премина във ФРАТРИЯ под наем, като договорът е до юни.

Даниел е млад и перспективен централен нападател, роден през 2005 година, готов да подсили атакуващата линия и да се бори за резултата във всеки мач.

Добре дошъл в семейството на ФРАТРИЯ!

