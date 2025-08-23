Фратрия се откъсна с пет точки на върха

Снимка Фейсбук, Фратрия

Варненският Фратрия продължава да мачка във Втора лига.

Отборът спечели пета поредна победа, след като надделя с 2:1 над Спортист Своге в среща от петия кръг в Албена.

Мирослав Маринов откри за домакините в 19-ата минута, но в 33-тата гостите изравниха. Пет минути след началото на второто полувреме обаче фратрийци вкараха втори гол, който им донесе успеха.

Така Фратрия увеличи преднината си на върха на пет точки.

Подопечните на Алексей Савинов са убедителен лидер с 15 пункта. Втори е Дунав с 10 точки и мач по-малко, а трети - Вихрен, също с 10.

