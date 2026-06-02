Фратрия се раздели с още двама футболисти

Снимки: ФК Фратрия

Фратрия се раздели с още двама от футболистите си.

След края на престоя си във ФК Фратрия Виктор Митев поема по нов път в своята футболна кариера, написаха от клуба във фейсбук страницата си.

Виктор не беше просто част от отбора – той беше символ на борбеност, характер и всеотдайност. Със своята игра, професионализъм и отношение към клуба той остави следа, която ще остане завинаги част от историята на Фратрия, пише още там.

"Благодарим ти за всяка битка на терена, за всяка спечелена топка и за всеки момент, в който защитаваше цветовете на нашия клуб с чест и сърце.

Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи в следващото предизвикателство. Нека новият път бъде изпълнен с победи, развитие и незабравими моменти!", добавят от клуба.

Другият футболист, който си тръгва от Фратрия, е Даниел Халачев, чийто договор изтича.

"Искаме искрено да му благодарим за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи в клуба през времето, в което беше част от нашето семейство. Всеки мач, всяка тренировка и всяка битка на терена оставиха своя отпечатък в историята на Фратрия. Желаем на Даниел здраве, успех и много нови постижения в следващата глава от неговата кариера. Убедени сме, че най-доброто тепърва предстои!", написаха също от клуба.

