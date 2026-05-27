Фратрия се раздели с вратаря

Снимка Фейсбук, Фратрия

Варненският Фратрия обяви, че се разделя с титулярния си вратар Игор Мостовей. Молдовецът беше под рамката в 31 от 32-те срещи във Втора лига през този сезон. Стражът остана на пейката единствено срещу дублиращия отбор на Лудогорец.

Както е известно, "братлетата" останаха на третата позиция в класирането, само на точка от баражното второ място, пише Спортал.бг.

"Днес се разделяме с един истински боец. Благодарим ти, Игор, за всяка спасявана топка, за всяка емоция, за всяка минута, в която защитаваше цветовете на Фратрия с чест и сърце.

Твоята самоотдаденост, характер и борбен дух ще останат част от нашето семейство. Пътят ни заедно приключва, но уважението и благодарността остават завинаги. Желаем ти успех във всяко следващо предизвикателство - на терена и извън него.

Благодарим ти, Игор! Сърце. Душа. Само Фратрия!", написаха от клуба.

