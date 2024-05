Фратрия вдигна първия си трофей

Снимка Sportal.bg

Фратрия спечели Купата на Аматьорската футболна лига за 2024 година, като това е първия трофей за тима в неговата кратка история.

Отборът на Емануел Луканов победи с 2:0 Академик (Свищов) във финала на надпреварата, който се игра на стадион "Ивайло" във Велико Търново. Ибрям Ибрям даде аванс на варненския отбор с точен удар с глава в 17-ата минута. Никола Борисов удвои в 62-рата минута.

Първото полувреме предложи сравнително добър футбол, при който имаше технични отигравания, но липсваха чистите голови положения. Все пак по-интересните ситуации бяха пред рамката на Академик (Свищов). В 16-ата минута защитник в светлосиньо изчисти топката след опасен изстрел на Стелиян Добрев отблизо. Последваха два корнера и след втория Фратрия поведе, пише Sportal.bg.

Денис Кадир центрира отдясно и Ибрям Ибрям порази мрежата с глава, въпреки че стражът на "студентите" Християн Стоянов беше близо до спасяването - 1:0 за варненския отбор.

Втората част започна с натиск на тима от Свищов, който създаде няколко ситуации пред рамката на Фратрия. В един момент страхотен изстрел от воле мина на сантиметри от вратата на варненци. След това възможност за гол се откри и пред резервата Андрей Цой, като "студентите" имаха и претенции за дузпа.

Така дойде 62-рата минута, когато Никола Борисов отблизо направи 2:0 за тима на Емануел Луканов. Футболистите на Академик не се отказаха да търсят попадение и до такова се докосна Калоян Митев, който нанесе красив фалцов удар от фаул, но сантиметри не му стигнаха да се нареди сред голмайсторите.

В 86-ата минута Васил Андони от Фратрия излезе сам срещу вратаря на "студентите", който обаче спаси с крака последвалия изстрел. В последната минута Ивайло Попов шутира покрай рамката и пропусна да покачи на 3:0.

След последния съдийски сигнал Румян Вълков и футболната легенда Бончо Генчев връчиха златните медали на победителите, които накрая триумфираха с купата под звуците на We Are The Champions на Queen.

Съставът на Фратрия: 67. Християн Христов, 71. Ибрям Ибрям, 15. Никола Борисов, 16. Димитър Василев, 28. Олександър Филончук, 5. Васил Добрев, 14. Мартин Костадинов, 9. Денис Кадир, 8. Стелиян Добрев, 10. Янчо Андреев, 39. Денис Васин.

