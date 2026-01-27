Фратрия взе пет млади играчи на лагера в Турция

Снимка: Фратрия

Петима от младите играчи на Фратрия са на подготвителния лагер в Турция заедно с първия отбор, съобщават във фейсбук страницата от клуба.

"За нас това е принципна позиция — да даваме шанс, доверие и развитие на собствените си играчи. Ние сме убедени, че развитието започва там, където младите футболисти получават реални възможности, а не само думи. Работата рамо до рамо с първия отбор на Фратрия, високите изисквания, конкуренцията и професионалният ритъм — именно в такава среда се изграждат характерът и футболното мислене", допълват от отбора.

В южната ни съседка заедно с първия тим са Георги Иванов (2009 г.), Тодор Колев (2010 г.), Борис Бецински (2009 г.), Владислав Украински (2008 г.) и Максим Маринов (2008 г.)

"Това не е формалност и не е аванс. Това е възможност да се покажат, да докажат готовността си за работа, развитие и борба за място в структурата на клуба. Фратрия е клуб, който инвестира в развитието. Ние вярваме в младите футболисти и им даваме шанс да се докажат", пишат още от клуба.

