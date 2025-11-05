Френската полиция с подробности за шофьора, врязал се с колата си в пешеходци

Снимка: Пиксабей

Шофьор бе арестуван, след като умишлено се вряза в хора на няколко места на остров Олерон в Западна Франция, при което са ранени най-малко десет души, четирима от които са в критично състояние, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на прокуратурата.

Тя уточни, че е започнало разследване за "опит за убийство".

"Тридесет и пет годишен мъж, жител на Олерон, умишлено е блъснал няколко пешеходци и велосипедисти (десет са ранени, сред които четирима в критично състояние) на път между Долю д‘Олерон и Сен Пиер д‘Олерон", каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.

По време на ареста му заподозреният е крещял "Аллах Акбар", добави той.

"Въпреки това мотивите (му) все още не са потвърдени, а разследването трябва да ги установи", каза той и уточни, че Националната антитерористична прокуратура "засега не е поела случая", предава БТА.

Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за "опит за убийство".

Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите си в продължение на няколко километра, каза пред АФП източник, близък до разследването.

Кметът на Долю д‘Олерон Тибо Брешкоф съобщи във "Фейсбук" за "умишлено" причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни пред АФП, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.

Френският министър на вътрешните работи Лорен Нуниез съобщи, че ще посети мястото на инцидента "по искане на премиера" Себастиен Льокорню.

