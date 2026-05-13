Френската прокуратура поиска 7 години затвор за Никола Саркози

Френската прокуратура поиска 7 години затвор за президента Никола Саркози в рамките на обжалването по делото за предполагаемо либийско финансиране на предизборната му кампания през 2007 г., предаде АФП.

Саркози, който беше президент на Франция от 2007 до 2012 г., отрича всички обвинения. Миналата година той стана първият френски държавен глава от съвременната история, който влиза в затвора по това дело, преди да бъде освободен след 20 дни до разглеждането на жалбата му. Той заяви пред съда, че в кампанията, която го доведе до президентския пост през 2007 г., не е имало „нито един цент либийски пари“.

Решението се очаква на 30 ноември. Ако бъде признат за виновен, Саркози може да обжалва пред най-висшата съдебна инстанция във Франция.

В първия процес прокуратурата твърдеше, че приближени на Саркози са действали от негово име и са сключили сделка с Кадафи, за да помогнат за възстановяване на международната му репутация.

Западът обвини Либия за атентата срещу полет 103 на Pan Am над Локърби в Шотландия през 1988 г., при който загинаха 259 души, както и за взрива на полет 772 на UTA над Нигер през следващата година, отнел живота на 170 души, пише БГНЕС.

71-годишният Саркози е изправен пред поредица от обвинения след напускането на поста, като отрича всички. Той вече има две окончателни присъди по други дела - за преразход в неуспешната му кампания за преизбиране през 2012 г. и за опит да получи услуги от съдия.

