Френски генерал: В рамките на 3-4 години армията ни трябва да е готова за сблъсък с Русия

По случай 107-ата годишнина от Примирието от 1918 г., този вторник, 11 ноември, началникът на Генералния щаб на Франция даде интервю за Ouest-France, в което обсъди предстоящите военни предизвикателства, включително риска от война, водена от Русия срещу НАТО.

Фабиен Мандон - 56-годишен генерал от ВВС - който встъпи в длъжност това лято, смята, че френската армия трябва да е „готова за сблъсък след три или четири години“ срещу Русия.

„Виждам еволюцията на Русия: през 2008 г. тя нападна Грузия; през 2014 г. анексира Крим; през 2022 г. това е Украйна. Русия смята Европа за слаба. Знам, че се реорганизира военно, за да бъде способна да участва в бой срещу страните от НАТО. Трябва да се подготвим за това“, заяви той на страниците на националния ежедневник.

Бившият пилот на „Мираж“ отбеляза, че съюзниците на Франция – САЩ, Германия и Обединеното кралство – споделят тази оценка, основана на военно разузнаване, посочва БГНЕС.

За да се подготвят за подобен конфликт, въоръжените сили редовно участват в „големи учения в условия на много сериозни борби за власт, от руски тип“, добави той, обявявайки организирането на ново учение, наречено „Орион 2026“, в което ще участват въоръжените сили и нацията, както и съюзнически държави. „Няколко международни партньори ни помолиха да участваме или да наблюдаваме учението, защото споделят нашите опасения и виждат, че Франция се подготвя адекватно“.

Генералът смята, че участието на цялото общество е ключово за защитата от агресия от воюваща държава.

„Шок от този характер изисква много повече от просто въоръжените сили; той изисква подкрепата на цяла държава. Русия е изучавала нашите общества и знае, че силата ни е в единството. Ако успее да ни фрагментира и раздели, може да спечели“, каза Мандон, който даде няколко примера за опити за дестабилизация.

Началникът на щаба на отбраната посочи фалшивите ковчези, поставени пред Айфеловата кула, свински глави пред джамиите и ескалиращата паника около дървениците.

„Военното превъоръжаване е необходимо, както и моралното превъоръжаване на нацията; всеки френски гражданин трябва да се чувства ангажиран. Въоръжените сили сами по себе си, без подкрепата на нацията, не могат да функционират. Украйна демонстрира това. Знаем цената на войната“, добави генералът.

Той каза, че „не мисли“, че французите са готови да играят роля в такъв конфликт, „но нещата се променят бързо“.

„Историята е дълбоко вкоренена в културата на нашата нация. Знаем цената на войната. Всяко семейство беше засегнато. Има военни паметници във всяко село, където хората се събират всеки 11 ноември. Французите живеят в мир от десетилетия. Благодарение на Европа спряхме да воюваме в съседните страни“, твърди Фабиен Мандон.

„Следователно използването на сила вече не се приема по същия начин. И все пак сме в момент от историята, в който колективно трябва да се научим отново да приемаме риска и да защитаваме със сила това, което е най-ценно за нас“, завърши главнокомандващият.

