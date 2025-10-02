реклама

Френски главнокомандващ: Гответе се за влизане във война в най-близко бъдеще дори още тази вечер

02.10.2025 / 22:26 1

Кадър Ютуб

Командващият сухопътните войски на Франция, генерал Пиер Шил, заяви, че западните страни трябва да са готови за евентуално влизане в бойни действия в най-близко бъдеще.

В статия за списание Valeurs actuelles, където офицерът описва приоритетите за 2025–2026 г., той подчерта: „Трябва да сме готови да влезем в бой във всеки един момент, дори още тази вечер, ако се наложи“, предаде Новини.бг.

Генералът съобщи, че през следващата година Франция планира да увеличи военните си разходи с 3,3 милиарда евро. Тези средства ще бъдат насочени към укрепване на подразделенията със средства за противовъздушна отбрана, реактивни системи за залпов огън и безпилотни комплекси.

По думите на Шил, в момента се работи активно по подготовката на оператори на дронове и организирането на тяхното производство, включително с използването на 3D принтери.

В отговор на руско-беларуските учения „Запад-2025“, проведени през септември, Франция ще участва в маневрите на НАТО Dacian Fall, планирани в Румъния и България от 20 октомври до 13 ноември, добави военачалникът. Както съобщи Министерството на отбраната на Румъния, в ученията ще бъдат включени около 5 хиляди военнослужещи от десет държави, включително френска бронетанкова бригада с численост 2,4 хиляди души.

На 1 октомври френският президент Еманюел Макрон заяви, че е необходимо да се развият системи за ранно предупреждение за дронове и да се засили сътрудничеството за защита на европейското въздушно пространство.

Неговото изявление дойде на фона на поредица от инциденти с нарушаване на въздушните граници на страни от НАТО, включително проникването на около двадесет руски дрона във въздушното пространство на Полша в нощта на 10 септември и нарушаването на границата на Естония от три руски изтребителя МиГ-31 на 20 септември.

След случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте и представителят на САЩ в Съвета за сигурност на ООН Майк Уолц увериха, че алиансът ще защитава „всеки сантиметър“ от своята територия, използвайки всички необходими военни и невоенни инструменти. Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалене призова за сваляне на цели, нарушаващи въздушното пространство на НАТО.

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан, критикувайки прекомерната предпазливост на западноевропейските страни, заяви готовност за сваляне на руски дронове, нарушаващи въздушното пространство.

Президентът на Чехия Петър Павел и министър-председателят на Полша Доналд Туск също се изказаха в подкрепа на унищожаването на обекти, нарушаващи въздушното пространство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди готовността си да не остава встрани в случай на ескалация на границата с Полша, призовавайки страните-членки на НАТО да свалят руски изтребители.

 

ас (преди 19 минути)
Рейтинг: 167892 | Одобрение: 26027
"той подчерта: „Трябва да сме готови да влезем в бой във всеки един момент, дори още тази вечер" какво се оплаква този французин всички знаят че те ще предадат преди войната да започнеУхиленУхиленУхиленУхилен

