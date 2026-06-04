Френски изтребители са прехванали руски самолети 11 пъти

Снимка уикипедия, Dmitry A. Mottl

Френски военни самолети са били вдигнати 11 пъти през последната седмица като част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийските държави, заяви в четвъртък говорител на френските въоръжени сили.

Той описва нахлуванията като по-голям от обичайния брой „провокации“, пише Ройтерс.

Мисията защитава въздушното пространство на трите балтийски държави - Естония, Латвия и Литва - чрез ротационно разполагане на изтребители на НАТО, запълвайки празнини в собствените им възможности.

Самолетите са изпратени за прехващат неидентифицирани или несъответстващи на изискванията самолети.

Гийом Верне заяви на седмичен брифинг за новини, че необичайно високият брой прехващания може да сигнализира, че Москва се стреми да покаже мускулите си през същата седмица, в която е домакин на годишния си Международен икономически форум в Санкт Петербург.

„Френският отряд, разположен в мисията за въздушно патрулиране на Балтийските държави, е извършил множество прехващания на руски военни самолети, летящи без полетни планове или радиовръзка“, каза Верне, добавяйки, че прехванатите самолети са включвали въоръжени изтребители, разузнавателни и транспортни самолети.

Инцидентите са резултат от серия случаи, при които военни дронове са навлезли във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва, което е породило опасения, че войната в Украйна може да се разпространи по северните граници на НАТО с Русия, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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