Кадър Фб

Френски командоси превзеха кораб, за който се смята, че е руския сенчест флот, шефът на щаба им заговори за война с Москва от тази нощ, предаде Флагман.

Трябва да бъдем подготвени за бойни дейности с висока активност, сподели той



Френски спецчасти се качиха на борда на петролен танкер, плаващ край западния бряг на Франция. От Париж побързаха да разгласят, че корабът е част от така наречен „ сенчест флот “ на Кремъл. Кадри от задържането на кораба излъчи телеграм каналът „ Middle East Spectator — MES “.

Двама членове на екипажа са поставени под стража. Това заяви прокурорът на Брест Стефан Келенбергер пред АФП, предаде Нова тв

Смята се, че танкерът е бил замесен в полети на дронове над Дания, а двамата задържани моряци са се представили за капитан на кораба и негов първи помощник, уточни прокурорът.

По думите му предварителното разследване е съсредоточено върху „непредоставяне на доказателство за националността на плавателния съд“ и „отказ да се спазят инструкции“, за което максималното предвидено наказание е една година лишаване от свобода и глоба от 150 000 евро.



Някой интернационални анализатори обаче окачествиха нападението като пиратски акт и предизвестиха, че играта може да загрубее.



Началникът на щаба на френските въоръжени сили даже разгласява изказване, в което казва, че бойната подготвеност на Франция е нараснала на „ най-високо равнище “. Той прикани военнослужещите да бъдат подготвени за война с висока активност „ още довечера “.



Още по-страховито звучи предизвестието на заместник-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. „ Россия 24 “ разгласява фотография, на която той театралничи на фона на нуклеарна гъба.



Руското издание напомня, че Дмитрий Анатолиевич е осмиван от години поради острите си изявления и разяснява, че тъкмо същият бил метода към „ пророчествата “ на Жириновски.



„ Това, което той (б.а. Медведе) написа за есента на 2025 година, не беше метафора или прочувствена реакция. Беше непосредствено предизвестие, което всички пренебрегнаха “, разяснява „ Россия 24 “.



„ Западните политици копаят гроб за цялата човешка цивилизация със личните си ръце. Стигнахме до точката, от която няма връщане обратно. Ядрената гъба не е просто фигура, а нашата непосредствена действителност, в случай че не се осъзнаят “, съобщи някогашният съветски президент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!